Tekman'da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
Erzurum'un Tekman ilçesinde, virajı alamayarak devrilen kamyonda sürücü hafif yaralandı. Kazanın, Tekman-Gündamı kara yolunun 4'ncü kilometresinde gerçekleştiği ve sürücünün hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde virajı alamayıp yan yatan kamyonda sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tekman-Gündamı kara yolu 4'ncü kilometresinde meydana geldi. Tekman'dan Muş'a gittiği öğrenilen Cengiz Sevim yönetiminde 33 ZR 988 plakalı boş kamyon, virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı. Yaralı, ihbarla gelen 112 sağlık ekiplerince Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
