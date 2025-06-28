Erzurum'da Vinç Kazasında Operatör Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Vinç Kazasında Operatör Hayatını Kaybetti
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde devrilmekte olan vinçten kurtulmaya çalışan operatör Ömür Erdem Dadak, aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da devrilmekte olan vinçten kurtulmaya çalışan operatör aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Erzurum'da bağlı Yakutiye ilçesinde 2. Organize Sanayi Bölgesi civarında vinç operatörü olarak çalışan Ömür Erdem Dadak (35), aracın devrileceğini fark ettiği anda kendini araçtan attı. Yol kenarına devrilen vincin altında kalan Ömür Erdem Dadak Dadak, hayatını kaybetti.

Afad, itfaiye, sağlık ekipleri ve polis ekiplerinin sevk edildiği kaza yerinde vincin altından çıkarılan operatörün cansız bedeni, görevlilerin incelemesi sonrasında ambulansla Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Bu esnada kaza yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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