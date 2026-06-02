Erzurum Adliyesi'nde "Uzlaştırmacılar Günü" heyecanı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Uzlaştırmacılar Günü kapsamında stant kurup broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi, ardından adliyede değerlendirme toplantısı yaparak uzlaştırmacılara teşekkür belgesi verdi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, Uzlaştırmacılar Günü vesilesiyle vatandaşları bilgilendirmek ve uzlaştırmacıları onurlandırmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Erzurum Adliyesi önünde kurulan stantta vatandaşlara uzlaştırma sürecinin önemi anlatılarak bilgilendirici broşürler paylaşıldı. Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, saha çalışmalarının ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ve Cumhuriyet Savcısı Duygu Silahşor Kısa'nın katılımıyla adliye konferans salonunda bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Uzlaştırma faaliyetlerinin masaya yatırıldığı programda, adalet sistemine sundukları özverili katkılardan dolayı uzlaştırmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi. Başsavcılık, toplumsal barışın ve uzlaşı kültürünün yaygınlaşmasında emeği geçen tüm uzlaştırmacılara teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
