Erzurum'da Uyuşturucu ve Kaçakçılığa Yönelik Operasyonlar: 36 Şüpheli Tutuklandı

Erzurum jandarma ekipleri operasyonlarda uyuşturucu tacirleri ve kaçakçılara yönelik çalışmalar yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01-31 Ocak 2025 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 35 gram metamfetamin, 56 gram bonzai,10 gram bonzai hammaddesi,22 gram toz esrar, 4 gram eroin, 3 adet lyrıca,1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ve 21 adet fişek, 194 adet tarihi sikke, 272 adet eski eser niteliğinde süs eşyası, 3 adet dedektör, 235 kg kaçak tütün, 18 bin 192 adet sigara kağıdı, 44 bin 950 adet sigara filtresi, 456 bin 200 adet makaron, bin 376 paket sigara ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 36 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 8 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM