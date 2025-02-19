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Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 3.2 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 3.2 Kilo Eroin Ele Geçirildi
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda toplamda 3 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. İki kişinin gözaltına alındığı operasyonda bir kişi tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 kilo 200 gram eroin ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ve NMAK (Narkotik Madde Arama Köpeği) Su ile yapılan çalışmalar kapsamında; 1 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili devam eden çalışmalarda şüpheli şahsın ikametinde 1 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi. Böylece toplamda 3 kilo 200 gram eroin maddesi yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 2 şahıstan Ö.K.(25) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.K.(50) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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