Erzurum'da Üniversite Öğrencisine Motosiklet Çarptı

Erzurum'da Üniversite Öğrencisine Motosiklet Çarptı
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Erzurum'da otobüsten inen 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisine motosiklet çarptı. Olayda yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmuyor.

Erzurum'da otobüsten inen üniversite öğrencisine motosiklet çarptı

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi kavşağında meydana gelen kazada, otobüsten inen genç bir kadına motosiklet çarptı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 25 DM 489 plakalı yolcu otobüsünün şoförü, durak dışında yolcu indirdi. Otobüsten inen yolcular arasında bulunan 20 yaşlarındaki üniversite öğrencisi kadın, o sırada otobüsün sağ tarafından geçmeye çalışan 25 AEL 010 plakalı motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görgü tanıkları, motosiklet sürücüsünün yavaşlamadan otobüsün sağından geçmeye çalıştığını belirtti.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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