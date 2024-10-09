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Erzurum'da Üniversite Öğrencilerine Terörle Mücadele Bilgilendirmesi

Erzurum'da Üniversite Öğrencilerine Terörle Mücadele Bilgilendirmesi
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele çalışmaları kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenliyor. Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde ve yerel üniversitelerde toplam 6 bin 300 öğrenciye ulaşarak terör örgütlerinin gençlere yönelik yapılanmaları hakkında bilgi verildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince, öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürdürülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde eğitim görmek üzere kente gelen üniversite öğrencilerine, ayrıca Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerine terör örgütlerinin gençlere yönelik yapılanmalarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Yapılan çalışma ile toplam 6 bin 300 öğrenciye ulaşılırken, broşürler dağıtılarak akabinde çeşitli ikram ve hediyeler verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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