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Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memurunu darbeden şahıs gözaltına alındı

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Erzurum'da yaşanan trafikte yol verme tartışmasında bir polis memuru bıçakla saldırıya uğradı. Saldırgan ve yanındaki zanlı gözaltına alındı.

Erzurum'da trafikte yaşanan yol verme tartışmasında polis memurunu darbeden şahıs ve yanında bulunan zanlı gözaltına alındı.

Ailesiyle Erzurum-Ilıca yolunda aracıyla seyir halindeki bir polis memuru, 16 ASA 668 plakalı araç sürücüsü R.A. ile E80 kara yolunda yol verme meselesi nedeniyle tartıştırmaya girdi. Tartışma bir anda büyüdü ve R.A. araçta bulunan "sallama" diye tabir edilen bıçakla polis memuruna saldırdı. Polis memuru, bunun üzerine tabancayla havaya ateş ederek saldırganı uzaklaştırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli R.A. ve araçta bulunan E.D. gözaltına alındı. Kolunda kırık ve çıkık bulunan polis memuru, olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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