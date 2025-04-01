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Erzurum'da Trafik Kazası: Takla Atan Araçta Yaralananlar Var

Erzurum'da Trafik Kazası: Takla Atan Araçta Yaralananlar Var
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir araç kırmızı ışık ihlali sonucu takla attı. Olayda dört kişi yaralanırken, birinin bacağı kırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Erzurum'da meydana gelen bir trafik kazasında araç takla attı, araç bulunan şahıslar yaralandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Recep Akdağ Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı, kaza sonrası adeta can pazarı yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kaza; kırmızı ışık ihlali yapan bir aracın çarpması sonucu gerçekleşti. Kaza sırasında çarpan araç olay yerinden kaçarken, çarpılan araç takla atarak ters döndü. Araçta bulunan dört kişiden birinin bacağının kırıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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