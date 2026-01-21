Haberler

Palandöken'de kaza: 4 kişi yaralandı

Palandöken'de kaza: 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Erzurum'un Palondöken ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı. İki aracın çarpıştığı kaza sonrası sürücülerin ifadesine göre, trafik ışıklarının çalışmadığı belirtildi.

Erzurum'un Palondöken ilçesi Kervansaray Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan Şehir Hastanesi istikametine seyir halinde olan 25 DK 959 plakalı araç ile Murat Ellik Bulvarı'ndan Kervansaray Kavşağı'na doğru gelen 59 FD 221 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücülerin beyanına göre, kazanın meydana geldiği sırada Kervansaray Kavşağı'ndaki trafik ışıklarının çalışmadığı, bu durumun kazaya sebep olduğu ifade edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

