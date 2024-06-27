Erzurum'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzurum-Artvin karayolu Uzundere ilçesi çıkışında benzin istasyonuna dönmekte olan 25 DS 02 plakalı otomobil, Artvin istikametinden gelen 28 AAH 575 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan iki otomobilin de ön tarafı tamamen çöktü. Kazada yaralanan iki sürücü, olay yerine gelen 112 ekiplerince ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası otomobiller çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken Erzurum-Artvin karayolu kısa süreli ulaşıma kapandı. - ERZURUM