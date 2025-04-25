Erzurum'da Tırın Sürüklediği Otomobilde Üç Yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde ışıklarda tırın sürüklediği otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Aşkale Karayolları mevkiinde meydana geldi. Işıklarda yeşil ışıkla birlikte hareket eden 32 KE 263 plakalı tır, o esnada sağ taraftan yine aynı yönde giden 24 ABN 301 plakalı otomobili önüne katarak yaklaşık 50 metre sürükledi. Meydana kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. İlçe Devlet Hastanesi önündeki yaralılara o esnada yol çalışması yapan karayolları ekipleri ve ilçe Devlet Hastanesi ekipleri müdahale etti. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar ambulansla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ERZURUM