Tır yan yattı, yol trafiğe kapandı: 1 yaralı

Erzurum'da kontrolden çıkan tırın devrildiği kazada sürücü yaralanırken, yol trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum-Aşkale yolunda saat 20.00 sıralarında Özdemir Rampası mevkiinde kontrolden çıkan bir tır devrildi. Yan yatan araç nedeniyle yol tamamen trafiğe kapanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, tırın yoldan kaldırılması çalışma başlatırken, bölgede trafik akışının kontrollü şekilde sağlanması için önlemler alındı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı