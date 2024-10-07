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Erzurum'da Terörle Mücadele İle İlgili Zorlu Eğitimler Tamamlandı

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Erzurum'da düzenlenen 'Terörle Mücadele Operasyonel Atış Teknikleri Kursu'nu başarıyla tamamlayan personel, sertifikalarını alarak görevlerine hazır hale geldi.

Zorlu eğitimden başarıyla çıktılar, hedefleri 12'den vurdular

ERZURUM - Erzurum'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde personele "Terörle Mücadele Operasyonel Atış Teknikleri Kursu" düzenlendi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde personellerimize yönelik 10 günlük "Terörle Mücadele Operasyonel Atış Teknikleri Kursu" düzenlenmiştir. "Eğitimde ter dökmeyen savaşta kan döker" şiarı ile hareket eden personelimiz ve eğitmenlerin "Eğitimde merhamet, vatana ihanettir" mantığı ile verilen zorlu eğitim sürecini tüm personellerimiz başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanmıştır." denildi.

Erzurum'da Terörle Mücadele İle İlgili Zorlu Eğitimler Tamamlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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