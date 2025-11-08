Haberler

Erzurum'da Sınavda Kopya Çekmek İçin Düzenek Kurulan Operasyon

Erzurum'da Sınavda Kopya Çekmek İçin Düzenek Kurulan Operasyon
Güncelleme:
Erzurum'da düzenlenen bir operasyonda, motorlu taşıtlar sürücü kursu sınavına kurdukları düzenekle giren 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslara yardım eden diğer 4 kişiyle birlikte yakalanarak, kopya düzeneği malzemelerine el konuldu.

Erzurum'da taşıtlar sürücü kursu sınavına kurdukları düzenekle girdikleri belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, il genelinde 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Hizmetleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçu kapsamında Erzurum Lisesi E-Sınav Merkezinde gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Sınavına düzenekle giren/girmeye çalışan şüpheli şahıslar ile bu şüphelilere yardım eden diğer şüpheli şahısların deşifresine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon yapıldı.

Üzerinde gizli kamera, işitme cihazı ve sinyal dağıtıcı cihaz ile sınava giren L.B. ve E.Ç. isimli 2 şahıs ile bu şahıslara sınav salonu dışından elektronik düzenek vasıtasıyla yardım ederek doğru cevapları söyleyen ve düzenekleri şahıslara temin eden S.B., H.B., A.L. ve E.Ç. isimli (4) şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında yapılan üst, araç ve ikamet araması neticesinde kopya düzeneği yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilerek el konuldu.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 5 şüpheli şahıstan, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere serbest bırakılırken 3 şüpheli şahıs ise tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
