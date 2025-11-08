Erzurum'da Sınavda Kopya Çekmek İçin Düzenek Kurulan Operasyon

Erzurum'da taşıtlar sürücü kursu sınavına kurdukları düzenekle girdikleri belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, il genelinde 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Hizmetleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçu kapsamında Erzurum Lisesi E-Sınav Merkezinde gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Sınavına düzenekle giren/girmeye çalışan şüpheli şahıslar ile bu şüphelilere yardım eden diğer şüpheli şahısların deşifresine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon yapıldı.

Üzerinde gizli kamera, işitme cihazı ve sinyal dağıtıcı cihaz ile sınava giren L.B. ve E.Ç. isimli 2 şahıs ile bu şahıslara sınav salonu dışından elektronik düzenek vasıtasıyla yardım ederek doğru cevapları söyleyen ve düzenekleri şahıslara temin eden S.B., H.B., A.L. ve E.Ç. isimli (4) şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında yapılan üst, araç ve ikamet araması neticesinde kopya düzeneği yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilerek el konuldu.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 5 şüpheli şahıstan, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere serbest bırakılırken 3 şüpheli şahıs ise tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - ERZURUM