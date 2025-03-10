Erzurum'da Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu: 24 Gözaltı
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, son bir ay içinde sosyal medya üzerinden yaptığı araştırmalarda 24 kişi terör örgütü propagandası, 1 kişi Atatürk'e hakaret ve 7 kişi de hayvan hakları ihlali nedeniyle gözaltına alındı. Ayrıca, yasa dışı bahis içerikli 253 site hakkında işlem başlatıldı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmıyor.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir ay içerisinde sosyal medya/URL adresleri üzerinde yapılan araştırma neticesinde; Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 24, Atatürk'e hakaret suçu işlediği tespit edilen 1, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçu işlediği tespit edilen 7 şahısla ilgili adli işlem yapıldı.
Yapılan açıklamada ayrıca yasa dışı bahis ve kumar içerikli 253 site/hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulunularak işlem yapılması sağlandığı belirtildi. - ERZURUM