Erzurum'da Siber Suçlarla Mücadele: 23 Şahıs Hakkında İşlem

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda son bir ay içerisinde 23 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, 01-31 Ocak 2025 tarihleri arasında sosyal medya/URL adresleri üzerinde yapılan araştırma neticesinde; Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 18, Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlediği tespit edilen 2, Atatürk'e hakaret suçu işlediği tespit edilen 1, Müstehcenlik suçu işlediği tespit edilen 1 şahısla ilgili adli işlem yapıldı.

Aynı dönemde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçu işlediği tespit edilen 1 şahısla ilgili adli işlem yapıldığı belirtilen Erzurum'da, Yasa dışı bahis ve kumar içerikli 287 site/hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulunularak işlem yapılması sağlandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ERZURUM