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Erzurum'da Siber Suçlarla Mücadele: 23 Şahıs Hakkında İşlem

Erzurum'da Siber Suçlarla Mücadele: 23 Şahıs Hakkında İşlem
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Ocak ayında sosyal medya ve URL adreslerinde yapılan araştırmalar sonucunda 23 şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirdi. Terör örgütü propagandası ve hakaret suçları ile mücadele sokakta devam ediyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda son bir ay içerisinde 23 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, 01-31 Ocak 2025 tarihleri arasında sosyal medya/URL adresleri üzerinde yapılan araştırma neticesinde; Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 18, Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlediği tespit edilen 2, Atatürk'e hakaret suçu işlediği tespit edilen 1, Müstehcenlik suçu işlediği tespit edilen 1 şahısla ilgili adli işlem yapıldı.

Aynı dönemde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçu işlediği tespit edilen 1 şahısla ilgili adli işlem yapıldığı belirtilen Erzurum'da, Yasa dışı bahis ve kumar içerikli 287 site/hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulunularak işlem yapılması sağlandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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