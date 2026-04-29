Erzurum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Erzurum'da meydana gelen kazada otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yoncalık Eğitim Fakültesi kavşağında meydana geldi. 25 AEM 053 plakalı motosiklet ile 25 AEP 192 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre motosikletin kayarak otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı