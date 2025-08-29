Erzurum'da Otomobil Köprüden Nehre Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı, 1 Kayıp

Erzurum'da Otomobil Köprüden Nehre Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı, 1 Kayıp
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşkale ilçesinde bir otomobil, yapımı devam eden köprüden Karasu Nehri'ne düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı ve 1 kişi nehirde kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir otomobil, yapımı devam eden köprüden Karasu Nehri'ne uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybedirken, 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise nehirde kayboldu.

Alınan bilgiye göre, akşam saat 20.00 sıralarında Aşkale'den Tercan istikametine seyreden 25 ADH 366 plakalı otomobil, Karaköprü mevkiinde yapım aşamasındaki köprüye yaklaştığı esnada Karasu Nehri'ne uçtu. Köprü inşaatında çalışan işçiler hemen yardıma koştu. Kazada araçta bulunan E.K. hayatını kaybederken, N.K. yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine trafik ekipleri ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri yol güvenliğini sağlarken, kazada araçta bulunan yolculardan İ.S.'nin nehirde kaybolduğu belirlendi. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri kayıp kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Saz kursunda mide bulandıran olay: Sanığa 159 yıl hapis cezası verildi

Saz kursunda mide bulandıran olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TEKNOFEST'te tartışma yaratan görüntü! 'Ne var bunda' diyen de var, eleştiren de

Tartışma yaratan görüntü! "Ne var bunda" diyen de var, eleştiren de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.