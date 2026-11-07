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Erzurum’da okul-polis iş birliği

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Erzurum’da okul-polis iş birliği
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, okul güvenliğini artırmak ve öğrencilerin daha huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, okul güvenliğini artırmak ve öğrencilerin daha huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Taha Nergiz İlkokulu'nda görev yapan öğretmen ve okul idarecileriyle bir araya geldi. Düzenlenen bilgilendirme toplantısında, eğitim camiasının yakından takip ettiği hayati konular masaya yatırıldı.

Emniyet personeli tarafından gerçekleştirilen sunumlarda, başta "Okul Güvenliği" olmak üzere, dijital dünyanın tehlikelerine karşı "Siber Güvenlik" ve okullarda sıkça karşılaşılan "Akran Zorbalığı" konularında detaylı bilgiler aktarıldı. Katılımcılara, bu tür olumsuz durumlarla karşılaşıldığında alınması gereken önlemler ve yürütülecek ortak çalışmalar anlatıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımında, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verilerek, okul-polis iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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