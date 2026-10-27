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Erzurum'da okul çevresi denetimlerinde 14 bin 670 kişinin GBT sorgusu yapıldı

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Erzurum'da okul çevresi denetimlerinde 14 bin 670 kişinin GBT sorgusu yapıldı
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Erzurum'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin güvenli eğitimi için okul çevrelerinde asayiş, trafik ve önleyici güvenlik tedbirleri uygulanıyor. İl genelindeki denetimlerde 14 bin 670 şahsın GBT sorgusu yapıldı; 404 okulda kolluk görevlisi ve 79 ekip görevlendirildi.

Erzurum'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim alabilmeleri amacıyla okul çevrelerinde asayiş, trafik ve önleyici güvenlik tedbirleri kararlılıkla uygulanıyor. İl genelindeki denetimlerde 14 bin 670 şahsın GBT sorgusu yapıldı.

Erzurum Valiliği koordinasyonunda ilgili kurumların iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, çocukların güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmesi için geniş çaplı önlemler alındı. İl genelindeki 404 okulda sabit okul kolluk görevlisi, 106 Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi ve 79 ekip görevlendirilirken, 667 bahçe görevlisi de okullarda mesaisine başladı.

Okul Çevreleri Didik Didik Arandı

Güvenlik güçleri tarafından okul çevrelerinde gerçekleştirilen yoğunlaştırılmış denetimlerde 14 bin 670 şahıs sorgulandı. Uygulamalar kapsamında; okul yakınlarında bulunan market ve büfeler, internet kafeler, kahvehaneler, park ve bahçeler ile metruk binalar tek tek kontrol edildi. Ayrıca öğrencilerin taşındığı okul servis araçları da trafik ve güvenlik yönünden sıkı denetime tabi tutuldu.

Siber Tehditlere Karşı Bilgilendirme

Öğrencilerin sadece fiziki değil, dijital dünyadaki güvenliği de unutulmadı. Çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması ve bilinçli internet kullanımı konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve trafik kuralları başta olmak üzere çeşitli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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