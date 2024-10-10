Erzurum'da Öğrencilere Güvenlik Bilgilendirme Programı Düzenlendi

Erzurum'un Hınıs İlçesi'nde güvenlik güçleri, üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme programı düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Hınıs Esmek Kültür Merkezi Toplantı salonunda gerçekleşen "2024-2025 Atatürk Üniversitesi Hınıs MYO 1. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Oryantasyon Eğitimi "konulu eğitimi için Hınıs MYO Müdürü Doç. Dr. Harun Günay'ın daveti üzerine Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev yapan personelin katılımlarıyla "UYUMA, Dolandırıcılık, KADES, Kadına Şiddetle Mücadele ve Sosyal Medya" konuları hakkında yaklaşık 150 katılımcı öğrenciye gerekli bilgilendirme yapılmış, eğitim bitimi öğrencilere "Kadına El Kal-ka-maz " broşürleri dağıtılmış ve merak edilen hususlar giderilmiştir." denildi. - ERZURUM