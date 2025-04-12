Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

Bir suç örgütü lideri için daha yolun sonu
Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?

"Bir anne yakamdan tutup 'evladım ölsün istiyorum' dedi"
Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Antalya'dan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Erzurum'da Narkotik Operasyonu: 9 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Erzurum'da Narkotik Operasyonu: 9 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 9 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 9 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ve Narkotik Madde Arama Köpeği HERA ile yapılan çalışmalar kapsamında yapılan üç ayrı operasyonda toplamda 9 kilogram metamfetamin maddesi elene geçirilirken gözaltına alınan B.A.H. (41), V.D. (39) ve O.K.Z. (34) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yapılan açıklamada uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - ERZURUM

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.