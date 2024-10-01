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Erzurum'da Narkotik Operasyon: 8 Tutuklama ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Erzurum'da Narkotik Operasyon: 8 Tutuklama ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında 19-26 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Toplamda 8 kişi tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri, narkotik madde arama köpekleri Su ve Hera ile başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Erzurum genelinde uyuşturucu madde ticareti, kullanma ve nakline yönelik 19-26.09.2024 tarihleri arasında narkotik madde arama köpekleri Su ve Hera ile yapılan çalışmalarda; 4 kilo 495 gram skunk maddesi, 3 kilo 535 gram metamfetamin maddesi, 310 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen toplamda 10.450 TL ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmalar sonucu Ö.Ç.(38), E.T.(29), E.Ö.(45), M.A.(30), O.D. (40), C.A.(42),K.Z. (49) ve H.B.(31) isimli 8 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. İlimiz genelinde uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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