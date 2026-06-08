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Erzurum'da jandarma bölgesinde bir ayda 34 kişi trafik kazalarında yaralandı

Erzurum'da jandarma bölgesinde bir ayda 34 kişi trafik kazalarında yaralandı
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Erzurum'da 2026 Mayıs ayında jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 34 kişi yaralandı, 19 yaralamalı ve 17 maddi hasarlı kaza kaydedildi.

Erzurum'da Mayıs ayında, jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 34 kişi yaralandı.

Erzurum'da 2026 yılının Mayıs ayında trafik istatistiklerine bakıldığında; jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı İstatistik verilerine göre; Erzurum'da 2026 yılının Mayıs ayında 19 yaralamalı kaza, 17 maddi hasarlı kazada 34 yaralı kayıtlara geçti.

2026 yılının ilk 5 ayında ise 67 yaralamalı kaza meydana gelirken, 73 maddi hasarlı kazada 112 yaralı oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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