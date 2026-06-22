İşte Erzurum'da yürekleri ağızlara getiren o anlar

Erzurum'da hızını alamayan ve yolda savrulan bir araç az daha kaldırımda yürüyen iki genç kızın sonu olacaktı. Gençlerin son andaki hamlesi facianın önüne geçti.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Atatürk Bulvarı'nda Yenişehir semtinden kent merkezi yönüne hareket eden bir araç hızını alamayarak savrulmaya başladı. Hızını alamayan ve kontrolden çıkan araç, o esnada kaldırımda yürüyen iki genç kızın üzerine doğru gitmeye başladı. Üzerlerine doğru gelen aracı son anda fark eden ve hamle yapan gençler kendilerini kurtardı. Yaşanan panik anları çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde aracın elektrik direğine çarparak durduğu görüldü. Kaza sonrası araçta bulunanların yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Araçta bulunan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı ve hemen yakındaki özel bir hastanenin acil servisine kaldırıldığı belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı