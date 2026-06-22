Haberler

İşte Erzurum'da yürekleri ağızlara getiren o anlar

İşte Erzurum'da yürekleri ağızlara getiren o anlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Palandöken'de hızını alamayan bir araç, kaldırımda yürüyen iki genç kızın üzerine doğru savruldu. Gençler son anda hamle yaparak kurtulurken, araç elektrik direğine çarparak durdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da hızını alamayan ve yolda savrulan bir araç az daha kaldırımda yürüyen iki genç kızın sonu olacaktı. Gençlerin son andaki hamlesi facianın önüne geçti.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Atatürk Bulvarı'nda Yenişehir semtinden kent merkezi yönüne hareket eden bir araç hızını alamayarak savrulmaya başladı. Hızını alamayan ve kontrolden çıkan araç, o esnada kaldırımda yürüyen iki genç kızın üzerine doğru gitmeye başladı. Üzerlerine doğru gelen aracı son anda fark eden ve hamle yapan gençler kendilerini kurtardı. Yaşanan panik anları çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde aracın elektrik direğine çarparak durduğu görüldü. Kaza sonrası araçta bulunanların yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Araçta bulunan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı ve hemen yakındaki özel bir hastanenin acil servisine kaldırıldığı belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı

Kapalı kapılar ardında 18 saat! İlk karar Bibi'yi çıldırtacak cinsten
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sen ne yaptın öyle Muslera! Dünya Kupası'nda geceye damga vuran iki büyük hata

Hepimiz tanıyoruz! Kaleden böyle çıktı, sonrası resmen kabus
Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarılamadı

Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
Satır satır açıklama yaptı! Milli yıldızın eşinden eleştirilere olay yanıt

Fena patladı! Milli yıldızın eşinden eleştirilere olay yanıt
Genç kadın, erkeklere kendisiyle evlenmeleri için tek bir sebep sundu

Erkeklere kendisiyle evlenmeleri için tek bir sebep sundu
Yıldız futbolcudan imamlık kararı: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum

Yıldız futbolcu imam oluyor: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum
Bizim Çocuklar'a bir şok daha

Bizim Çocuklar'a bir şok daha!
İsrail'in dev şirketi Türkiye'den çekiliyor! 200'den fazla kişi işsiz kalacak

İsrailli dev şirket Türkiye'den çekiliyor! Onlarca kişi işsiz kalacak