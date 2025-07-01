Erzurum'da Kenevir Operasyonu: 720 Kök Ele Geçirildi

Erzurum'da Kenevir Operasyonu: 720 Kök Ele Geçirildi
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aşkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 720 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve ele geçirilen bitkiler imha edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığınca Aşkale ilçesinde yapılan operasyon ile 720 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında olay şüphelisi 8 şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında adli işlem başlatılırken ele geçirilen kenevir bitkileri Aşkale İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ile birlikte yerinde imha edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için narkotik suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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