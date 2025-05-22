Erzurum'da Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı

Erzurum'da Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bir minibüs ile baş başa çarpışan Fiat Tofaş otomobilin yol açtığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde meydana gelen kazada bir minibüsle kafa kafaya çarpışan Fiat Tofaş marka otomobil adeta demir yığınına döndü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Erzurum'un Şenkaya ile Ardahan'ın Göle ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda saat 14.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göle istikametine giden Ferdi Tarhan yönetimindeki 75 AAH 910 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Ö. yönetimindeki 25 LU 349 plakalı ticari minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ferdi Tarhan hayatını kaybederken, Sima Nebati Alagöz ağır, minibüs sürücüsü Ahmet Özdemir hafif yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Sima Nebati Alagöz'ü araç içerisinden çıkardılar. Yaralılar tedavi edilmek üzere Göle ve Şenkaya ilçelerindeki devlet hastanelerine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Sima Nebati Alagöz de, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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