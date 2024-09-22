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Erzurum'da Kavşakta Trafik Işığı İhtiyacı: Vatandaşlar Yetkililere Seslendi

Erzurum'da Kavşakta Trafik Işığı İhtiyacı: Vatandaşlar Yetkililere Seslendi
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Erzurum'un Prof. Dr. İhsan Doğramacı kavşağında yaşanan kazaların ardında trafik ışığının olmaması yatıyor. Semt sakinleri, artan kazaların önüne geçilmesi için acilen trafik ışığı konulmasını talep ediyor.

Erzurum'un yeni yerleşim alanları içerisinde yar alan ve popüler semt haline gelen Prof. Dr. İhsan Doğramacı kavşağına vatandaşlar trafik ışığı konulmasını istiyor.

Hemen hemen her gün ciddi trafik kazalarının yaşandığı bulvar kavşağında trafik ışıklarının bulunmaması trafik akışında çeşitli tehlikelere yol açıyor. Ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların meydana geldiği kavşakta trafik ışıklarının bulunmaması semt sakinleri tarafından tepkiyle karşılanıyor. Çok hızlı bir biçimde yapılaşmanın gerçekleştiği alanda ciddi bir nüfusun oluştuğu sabah ve akşam trafiğinin yoğunluk kazandığına dikkat çeken semt sakinleri yol üzerinde bulunan kavşakta trafik ışıklarının bulunmaması kazalara yol açıyor.

Vatandaşlar yetkililere seslendi

Daha fazla kazaların yaşanmaması için bir an önce trafik ışıklarının konulmasını isteyen vatandaşlar 'Buradan yetkililere sesleniyoruz ve diyoruz ki biran önce bu kavşaklarda tedbir alınsın, gerekli noktalara trafik ışığı konulsun. Aksi halde kazların yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Hemen hemen her gün bu noktada kazalar meydana gelmektedir. Ölümlü, ciddi yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar yaşanmaktadır. Yetkililerin vakit geçirilmeden bu yolda bir çalışma yaparak sorunu çözmeliler.' diye konuştular - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İhsan Doğramacı Yerel Haberler Güvenlik erzurum 3-sayfa trafik Yaşam

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