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Erzurum'da kardeş kavgasında pompalı tüfekle ateş açıldı, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Erzurum'da kardeş kavgasında pompalı tüfekle ateş açıldı, 3 şüpheli gözaltına alındı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kardeşler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü; kardeşlerden biri pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri iki kardeşi ve bir akrabasını gözaltına alırken, özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Erzurum'da kardeşler arasında çıkan kavgada korku dolu anlar yaşandı. Olay yerine özel hareket polisi sevk edildi.

Edinilen ilgiye göre, Yakutiye ilçesi Yunusemre Mahallesi Gürcan Caddesi'nde 6 katlı bir apartmanın en üst katında Ö.Y. (21) ile kardeşi A.Y. (19) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.Y. pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı çalışmada ağabeyi Ö.Y'yi, kardeşi A.Y'yi ve akrabaları Ö.Y'yi (23) pompalı tüfekle gözaltına aldı. Özel harekat polisleri de olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı adresin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Polis iki kardeşle birlikte diğer bir şüpheliyi de önce hastane daha sonra polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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