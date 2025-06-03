Erzurum'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Palandöken'e bağlı Kayakyolu semtinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Polat Caddesi üzerinde seyreden 25 NB 347 plakalı otomobil, aniden sola dönmek isteyen 25 TT 579 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı taksi sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmedi ve ayakta tedaviyi reddetti. Hasarlı araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM