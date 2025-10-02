Haberler

Erzurum'da Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Erzurum'da Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karayazı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 adet AK-47 tüfeği, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı ve 2 kişi tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Karayazı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karayazı ilçesinde 5 şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 413 adet 7.62 mm fişek, 286 adet 9 mm fişek, 81 adet av tüfeği fişeği, 10 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 8 adet tabanca şarjörü ve 5 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli 4 şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla adli işlemlere başlanırken 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
