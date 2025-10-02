Erzurum'da Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Karayazı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karayazı ilçesinde 5 şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 413 adet 7.62 mm fişek, 286 adet 9 mm fişek, 81 adet av tüfeği fişeği, 10 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 8 adet tabanca şarjörü ve 5 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli 4 şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla adli işlemlere başlanırken 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM