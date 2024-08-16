Erzurum'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 539 Paket Ele Geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bin 539 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğünce 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Aşkale ilçesinde yapılan tütün, makaron ve sigara kaçaklığı operasyonunda; bin 539 paket gümrük kaçağı sigara, 24 bin 900 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 60 bin 800 adet boş makaron, 39 paket tütün, 33 kg kıyılmış tütün, 1 adet kompresör ve 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Yapılan operasyon neticesinde; F.Ü ve A.A isimli iki şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ERZURUM