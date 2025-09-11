Erzurum'da Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Erzurum'un İspir ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İspir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İspir ilçesinde yapılan operasyonda ellerinde çeşitli kazı malzemeleri bulunan 5 şahıs yakalandı.

Şahıslara ait araçta yapılan aramada; 1 yer altı tarama dedektörü, 1 alan tarama dedektörü, 1 manyetik arama dedektörü, 1 el dedektörü, 1 pointer metal dedektörü, 1 ruhsatsız tabanca, 59 adet 9 mm tabanca mermisi, 7 adet 12 Cal fişek ve çok sayıda kazıda kullanılan çeşitli malzeme ele geçirildi.

Olay şüphelisi 5 şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısı talimatıyla 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlemlere başlandığı belirtilirken, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM