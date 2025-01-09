Erzurum'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 138 Cihaz Ele Geçirildi
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gerçekleştirdiği operasyonda, bir şahsın ikametinde 138 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirerek, B.A isimli şüpheli hakkında adli işlem başlattı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 138 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, il genelinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; B.A isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 138 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak B.A ve B.A isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa