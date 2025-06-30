Erzurum'da Jandarma Huzur ve Güven İçin Görevde

Erzurum'da Jandarma Huzur ve Güven İçin Görevde
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Erzurum'un Çat ilçesinde düzenlenen Geleneksel At Yarışları Şenliği'nde, jandarma ekipleri güvenlik tedbirleri alarak etkinliğin huzur içinde geçmesini sağladı. İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Erzurum'da jandarma ekipleri son günlerde ilçelerde düzenlenen etkinlikte huzur ve asayişi sağlamak için görev alıyor.

Erzurum ili Çat ilçesi Parmaksız Mahallesi'nde gerçekleştirilen "Çat Geleneksel At Yarışları Şenliği" kapsamında, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Erzurum ilinden ve ilçelerinden gelen vatandaşların izlediği yarışmada, Jandarma personeli tarafından etkinliğin huzur ve güven içinde tamamlanması sağladı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalar aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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