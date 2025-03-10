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Erzurum'da Jandarma'dan Sosyal Medya Operasyonu

Erzurum'da Jandarma'dan Sosyal Medya Operasyonu
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Erzurum'da jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve yasadışı bahis-kumar oynatan şahıslara karşı operasyonlarını sürdürüyor. 28 Şubat 2025 tarihine kadar yapılan çalışmalarda 24 kişi terör suçlarından, 1 kişi Atatürk'e hakaretten, 7 kişi ise hayvanları koruma kanununa muhalefetten adli işleme tabi tutuldu.

Erzurum'da jandarma ekipleri sosyal medya üzerinde terör örgütü propagandası yapan ve yas dışı bahis-kumar oynatan şahıslara karşı operasyonlarını kesintisiz sürdürüyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01- 28 Şubat 2025 tarihleri arasında sosyal medya/URL adresleri üzerinde yapılan araştırma neticesinde; Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 24, Atatürk'e hakaret suçu işlediği tespit edilen 1, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçu işlediği tespit edilen 7 şahısla ilgili adli işlem yapıldı.

Yasa dışı bahis ve kumar içerikli 253 site/hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulunularak işlem yapılması sağlandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca siber suçlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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