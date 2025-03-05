Erzurum'da Jandarma 134 Aranılan Şahsı Yakaladı

Erzurum'da jandarma hakkında arama kararı olan 134 şahsı yakaladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01- 28 Şubat 2025 tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; ifadeye yönelik aranan 100, 0-5 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 32,5-10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 2 şahıs, olmak üzere toplam 134 aranan şahıs yakalandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM