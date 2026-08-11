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Erzurum'da inşaat kalıbında kısmi açılma: 'Göçük yok'

Erzurum'da inşaat kalıbında kısmi açılma: 'Göçük yok'
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Erzurum'da bir inşaatta beton dökümü sırasında kalıp sisteminde kısmi esneme meydana geldi. Palandöken Yatırım İnşaat A.Ş. yaptığı açıklamada, iddiaların aksine toprak kayması veya göçük yaşanmadığını, can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirtti. Olay sonrası güvenlik önlemleri alınırken teknik ekipler inceleme başlattı, şirket kamuoyunu doğru bilgilere itibar etmeye çağırdı.

Erzurum'da bir inşaatta meydana gelen teknik aksaklık sonrası sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin Palandöken Yatırım İnşaat A.Ş.'den kamuoyunu bilgilendiren resmi bir açıklama geldi.

Edinilen bilgiye göre, kentte devam eden bir inşaat çalışmasında beton dökümü esnasında kalıp sisteminde kısmi esneme (açılma) meydana geldi. Yaşanan bu durum, zemin kattaki iş yerinin mevcut takviyelerinin açılmasına yol açtı.

"Toprak kayması veya göçük söz konusu değil"

Olayın ardından bazı basın-yayın organları ve sosyal medya platformlarındaki bazı iddiaların yer alması üzerine firma yetkilileri harekete geçti. Yapılan resmi açıklamada, sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu olay, beton dökümü sırasında kalıp sisteminde meydana gelen kısmi açılmadan ibarettir. İddia edildiği gibi herhangi bir toprak kayması veya göçük yaşanmamıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değildir."

Teknik inceleme başlatıldı

Meydana gelen kısmi kalıp açılmasının hemen ardından olay yerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde alındığı bildirildi. İnşaat alanına sevk edilen teknik ekiplerin, durumun yönetimi ve onarımı için gerekli inceleme ve değerlendirmeleri başlattığı öğrenildi. Şirket yönetimi, kamuoyunun doğru ve teyit edilmiş bilgilere itibar etmesini isteyerek, endişe ve yanlış algı oluşturan paylaşımlara rağbet edilmemesi hususunda çağrıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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