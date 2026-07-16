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Erzurum kent merkezinde altı ayda 745 ölümlü-yaralamalı trafik kazası

Erzurum kent merkezinde altı ayda 745 ölümlü-yaralamalı trafik kazası
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Erzurum polis sorumluluk bölgesinde 2026 Haziran ayında 182 yaralamalı ve 204 maddi hasarlı kaza meydana geldi; 6 kişi hayatını kaybetti, 299 kişi yaralandı. İlk 6 ayda toplam 13 ölüm kaydedildi.

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde, 2026 yılının Haziran ayında 182 maddi hasarlı kaza meydana geldi, 6 kişi yaşamını kaybetti.

Erzurum'da 2026 yılında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstatistik verilerine göre; Erzurum polis sorumluluk bölgesinde 2026 yılının Haziran ayında 182 yaralamalı kaza gerçekleşti. Aynı dönemde 204 maddi hasarlı kazada 6 ölüm ve 299 yaralı kayıtlara geçti.

2026 yılının ilk 6 ayında ise toplamda 745 yaralamalı kaza gerçekleşirken bin 536 maddi hasarlı kazada 13 kişi hayatını kaybetti, bin 287 yaralı oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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