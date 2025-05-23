Erzurum'da Güven Asfalt Tesislerinde Patlama

Erzurum'da Güven Asfalt Tesislerinde Patlama
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Pasinler ilçesindeki Güven Asfalt tesislerinde meydana gelen patlamada yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine acil sağlık ve müdahale ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde patlama meydana geldi. Dolum tesisinde meydana gelen patlamada yaralıların olduğu öğrenildi.

Pasinler ilçesinde bulunan Güven Asfalt tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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