Erzurum'da Göçmen İşlemleri İçin Toplantı Yapıldı

Erzurum'a bağlı Aşkale ilçesinde bulunan Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde yapılan toplantı ile çalışmalar masaya yatırıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü Aşkale Geri Gönderme Merkezi-2'yi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Aşkale Geri Gönderme Merkezi-2'de incelemelerde bulunan Erzurum Valisi Çiftçi, Müdür Hakan Kaya'dan bir brifing aldı.

Brifingin ardından, Aşkale Geri Gönderme Merkezi 2'yi gezen Vali Çiftçi, düzensiz göçmenlere yönelik yapılan işlemler hakkında bilgi aldı. Geri Gönderme Merkezi'nin etrafında da incelemelerini sürdüren Vali Çiftçi, Aşkale'de yapımı devam eden Göçmen Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM) inşaat alanını yerinde gözlemledi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aşkale Geri Gönderme Merkezi-2 ziyaretinde Vali Çiftçi'ye; Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Rıza Gündoğdu, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Gençlik Spor İl Müdür Vekili Levent Çakmur, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Orhan Beyazlı, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Yunus Emre Akçay ve Aşkale Geri Gönderme Merkezi 1 Müdürü Cihangir Demir eşlik etti. - ERZURUM