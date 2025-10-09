Erzurum'da 'Gençlik Güvenli Geleceğe' Projesi Semineri Düzenlendi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Gençlik Güvenli Geleceğe "projesi çerçevesinde üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, " Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği olarak; Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışan terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerini etkisiz kılmak, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerimizi bilgilendirmek, öğrenci/polis ilişkilerini daha samimi kılmak ve teröre karşı ortak tavır sergilemek amacıyla "Gençlik Güvenli Geleceğe "projesi kapsamında; Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda seminer düzenlenerek toplamda 310 kişinin katılımıyla bilgilendirme yapılmış, hediye ve ikramlarda bulunulmuştur" denildi. - ERZURUM