Erzurum'da 'Gençlik Güvenli Geleceğe' Projesi Semineri Düzenlendi
Erzurum Emniyet Müdürlüğü, üniversiteli öğrencilerle 'Gençlik Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında bilgilendirme semineri düzenledi. Seminere 310 öğrenci katıldı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Gençlik Güvenli Geleceğe "projesi çerçevesinde üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, " Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği olarak; Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışan terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerini etkisiz kılmak, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerimizi bilgilendirmek, öğrenci/polis ilişkilerini daha samimi kılmak ve teröre karşı ortak tavır sergilemek amacıyla "Gençlik Güvenli Geleceğe "projesi kapsamında; Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda seminer düzenlenerek toplamda 310 kişinin katılımıyla bilgilendirme yapılmış, hediye ve ikramlarda bulunulmuştur" denildi. - ERZURUM