Haberler

Erzurum'da 'Gençlik Güvenli Geleceğe' Projesi Semineri Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, üniversiteli öğrencilerle 'Gençlik Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında bilgilendirme semineri düzenledi. Seminere 310 öğrenci katıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Gençlik Güvenli Geleceğe "projesi çerçevesinde üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, " Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği olarak; Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışan terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerini etkisiz kılmak, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerimizi bilgilendirmek, öğrenci/polis ilişkilerini daha samimi kılmak ve teröre karşı ortak tavır sergilemek amacıyla "Gençlik Güvenli Geleceğe "projesi kapsamında; Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda seminer düzenlenerek toplamda 310 kişinin katılımıyla bilgilendirme yapılmış, hediye ve ikramlarda bulunulmuştur" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır Dünya Kupası biletini kaptı

Bu takımı kim durduracak?
Başak Gümülcinelioğlu doğuma gün sayıyor! Karnı burnunda yıl dönümü pozu

Anne olmasına günler kaldı! Karnı burnunda son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.