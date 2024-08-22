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Erzurum'da freni patlayan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

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Erzurum'un Tortum ilçesinde freni patlayan bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Tır sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada, tırın üzerindeki malzemeler çevreye dağıldı. Bölgede yaşanan kazalar ve can kayıpları nedeniyle vatandaşlar tedbir alınmasını talep etti.

Erzurum'un Tortum ilçesinde freni patlayan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tortum ilçesinde Aksukapı Viyadüğünde seyir halindeki tırın freni boşalınca devrildi. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti. Tırın üzerinde malzemelerin çevreye dağıldığı görüldü. Son yıllarda onlarca kazanın ve kişinin hayatını kaybettiği bölgede vatandaşlar tedbir alınmasını istedi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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