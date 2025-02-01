Erzurum'da Emniyet Kemeri ve Lastik Denetimleri Artırıldı
Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatilinin ardından otobüs terminalinde yolculara ve şoförlere yönelik emniyet kemeri denetimlerini yoğunlaştırdı. Ayrıca lastik denetimlerine de devam ediliyor.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler araç ve yolculara yönelik denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı.
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatilinin bitimi ile Erzurum otobüs terminalinde yolculara ve şoförlere yönelik emniyet kemeri denetimi artırıldı. Polis ayrıca lastik denetimlerine de devam ediyor. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa