Haberler

Erzurum'da yangın faciası: Yatağa bağımlı diyaliz hastası kadın hayatını kaybetti

Erzurum'da yangın faciası: Yatağa bağımlı diyaliz hastası kadın hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da 5 katlı bir binada elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangında yatağa bağımlı diyaliz hastası Hacer Tikankuş hayatını kaybetti, eşi ve bir komşusu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da 5 katlı bir binada çıkan yangında, yatağa bağımlı diyaliz hastası Hacer Tikankuş (71) hayatını kaybetti. Eşini kurtarmak isterken dumandan etkilenen Feramuz Tikankuş (78) ve bir komşusu hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yangına, odadaki elektrikli ısıtıcının yol açtığı tahmin ediliyor.

Olay, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Birinci kattaki daireden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 5 dakika içinde müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri diğer dairelere sıçramadan kontrol altına aldı. Ancak eve giren ekipler, diyaliz hastası Hacer Tikankuş'un cansız bedeniyle karşılaştı. Dumandan etkilenen eşi ve komşusu ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hacer Tikankuş'un cenazesi, incelemelerin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Vali Aydın Baruş: "İlk tespitler elektrikli ısıtıcıyı işaret ediyor"

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ve acılı aileye taziyelerini ileten Erzurum Valisi Aydın Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Olay sırasında eşiyle yaşayan hanımefendi diyaliz hastası olduğu için içeride kalmış. Eşi yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışmış ama başaramayınca 112'ye ihbarda bulunmuşlar. İtfaiyemiz acil olarak müdahaleye başladıktan sonra içeriye girdiğinde maalesef odada Hacer Tikankuş'un vefat ettiğini görmüş. Vatandaşımızı kaybettiğimizden dolayı çok üzgünüz."

Yangının çıkış nedenine de değinen Vali Baruş, "İçeride elektrikli ısıtıcı var, ilk tespitlere göre yangının ondan çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Cumhuriyet Başsavcılığımızın tahkikatından sonra gerçek neden ortaya çıkacaktır" dedi.

Vali Baruş, olay yerindeki incelemelerinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne geçerek, tedavi altındaki yaralıların durumları hakkında Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Mesud Fakirullahoğlu'ndan bilgi aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Hamaney ile görüşmekten onur duyarım

Trump'tan ezber bozan Hamaney çıkışı
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'den samimi sohbet

Sabah demediğini bırakmadı, akşam bu görüntü kaydedildi
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar

O tarihlerde tüm konserler iptal, 9 ilçede de memurlar izne çıkıyor
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Herkesin gözü önünde vahşice katletti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Mourinho'nun açtığı davanın mahkeme kararını açıkladı

Galatasaray'a kaybetti!
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik

Bir isimle ilgili tavrı net: Şüpheniz olmasın, asla affetmeyiz
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı

Polisi görür görmez topukladı, sifon çalışmayınca yakalandı
İtalya'da tarım mafyası 4 göçmen işçiyi diri diri yaktı

Kan donduran vahşet! Tarım mafyası hasat işçilerini diri diri yaktı
ABD'de Epstein depremi büyüyor! Dosyalardan çıkan yeni isim şaşırttı

Deprem büyüyor! Dosyadan çıkan son isim ABD'yi sarsacak türden
Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi

Sıcak hava bile engel olmadı, tüm stantları tek tek gezdi
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>