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Erzurum'da eğitim güvenliği için kurul Vali Baruş başkanlığında toplandı

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Erzurum'da eğitim güvenliği için kurul Vali Baruş başkanlığında toplandı
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Erzurum'da Vali Aydın Baruş başkanlığında İl Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda okullarda asayiş, servis denetimi, okul çevresi güvenliği ve madde bağımlılığı gibi riskler ele alındı; kurumların koordineli çalışması vurgulandı.

Erzurum'da okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülmesi amacıyla, Vali Aydın Baruş'un başkanlığında "İl Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Erzurum Valiliği toplantı salonunda düzenlenen kurulda, il genelindeki eğitim kurumlarında asayişin korunması, öğrencilerin maruz kalabileceği her türlü riskin önlenmesi ve kurumlar arası eş güdüm konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Tüm Tedbirler Titizlikle İncelendi

Toplantıda; öğrencilerin okullarına güvenle ulaşabilmesi için servis araçlarının denetimi, okul çevrelerinde güvenlik önlemlerinin artırılması ve madde bağımlılığı başta olmak üzere her türlü olumsuzluğa karşı yürütülecek ortak çalışmalar masaya yatırıldı. Eğitim öğretim döneminin huzur içerisinde tamamlanabilmesi için ilgili kurumların koordineli bir şekilde sahada aktif rol oynaması gerektiği vurgulandı.

Toplantıya Vali Aydın Baruş'un yanı sıra il emniyet, jandarma, milli eğitim ve ilgili diğer kurum yöneticileri katılarak yürütülecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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