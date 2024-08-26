Erzurum'da düğün konvoyunda ateş edildi, polis inceleme başlattı

Erzurum'da sosyal medyada düğün konvoyunda araç içerisinden ateş edildiği görüntüler üzerine polis tarafından inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyadan Erzurum'da düğün konvoyundan gri renkli bir araç içerisinden ateş edildiği iddiasıyla paylaşılan video ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde olayın Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesinde gerçekleştiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde iz ve emareye rastlanılmadı.

Araç sahibi M.T isimli şahıs ile yapılan görüşmede kendi düğününün olduğunu, olay esnasında aracını kardeşi M.T isimli şahsın kullandığını söyledi. M.T isimli şahsa ulaşılarak yapılan görüşmede kendisine ait kurusıkı silah bildirim kartı bulunan kurusıkı tabancasıyla konvoyda ateş ettiğini kabul etti. Kurusıkı tabanca M.T isimli şahıstan teslim alınırken olayla ilgili Gürcükapı Polis merkezi amirliğince tahkikat başlatıldı. - ERZURUM