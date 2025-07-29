Erzurum'da Drift Yapan Sürücüye Ceza Yağdı

Erzurum'da Drift Yapan Sürücüye Ceza Yağdı
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleri üzerine sürücüye toplamda 48 bin 559 TL ceza kesip ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleri üzerine yapılan sürücüye ceza yağdırdı.

Konu ile ilgili Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, drift yaptığı tespit edilen bir araca yönelik işlem yapıldığı ifade edilerek, " Drift atmaktan 46 bin 392 TL, muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan 2 bin 167 TL olmak üzere toplam 48 bin 559 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca; sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulmuş, ve araç 60 gün süreyle trafikten men edilmiştir. Trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecektir! Trafikte sorumluluk hayat kurtarır" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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