Erzurum'da Çıkan Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı

Erzurum'da Çıkan Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi girişinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek mahalle halkına korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi girişinde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Artvin karayolu üzerinde Balıklı Mahallesi girişinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin mahalleye sıçramasını engelledi. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre yol kenarına atılan sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakinleri, büyük bir facianın önüne geçilmesinden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nihal Candan'ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı

Nihal Candan'ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgayı ayırmak isterken silahla vuruldu

Kavgayı ayırmak isterken bu hale geldi! Hastanede yaşam savaşı veriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.